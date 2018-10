Neuer Belag für den Felbertauerntunnel. Ab Montag, 12. November ist mit Sperren in der Nacht zu rechnen.

Zwei Wochen lang werden während der Nachtstunden im Felbertauerntunnel Belagsarbeiten durchgeführt. Die Asphaltierungen finden von Montag, den 12. November, bis Freitag, den 16. November, sowie von Montag, den 19. November, bis Freitag, den 23. November, jeweils von 21 Uhr bis 5 Uhr statt. In diesen Nächten ist eine Tunneldurchfahrt nicht möglich. Zudem wird in der Nacht von Freitag, den 9. November, ab 22 Uhr, auf Samstag, den 10. November, bis 2 Uhr, eine Sicherheitsübung im Felbertauerntunnel abgehalten. In der Zeit (vier Stunden) wird der Felbertauerntunnel für den gesamten Verkehr gesperrt.