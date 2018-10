Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© Markus Traussnig

Ein Hochdruckgebiet bestimmt auch am Sonntag unser Wetter. Zu Tagesbeginn sind einzelne Nebel- oder Hochnebelfelder speziell im Drautal und im Lienzer Becken möglich. Diese lösen sich aber zumeist rasch auf und außerhalb des Nebels scheint tagsüber zumeist die Sonne vom Himmel. Wolken sind vorerst kaum zu erwarten. "Das für die Jahreszeit doch recht milde Wetter setzt sich fort und selbst auf den Bergen und in den Morgenstunden muss man daher nicht allzu sehr frieren", weiß der Meteorologe Reinhard Prugger zu berichten. In den Niederungen Osttirols steigen die Temperaturen vor allem im Drautal auf Werte nahe 20 Grad. In Sillian im Pustertal erwarten wir Höchsttemperaturen um 17 Grad.