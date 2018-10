Facebook

Am Samstag bestimmt ein Hochdruckgebiet das Wetter in Osttirol. In der Früh könnten jedoch vom Osten her durch das Drau- und Lesachtal Hochnebelfelder westwärts ziehen. Diese lösen sich dann am Vormittag wieder auf. Außerhalb des Nebels scheint den ganzen Tag über die Sonne und richtige Wolken stören dabei kaum. "Besonders auf den Bergen sind die günstigen Bedingungen für Wanderungen zu erwähnen und man sollte daher auch den Tag nutzen um wieder einmal unsere schöne Gegend zu erforschen", meint der Lienzer Meteorologe Reinhard Prugger. Es ist relativ warm und die höchsten Temperaturen erreichen zum Beispiel in Lienz am Nachmittag Werte nahe 20 Grad. Aber auch oben auf den Bergen ist es eindeutig zu mild für den Monat Oktober.