Gerhard Föger akzeptiert die Gerichtsentscheidung © Brunner Images

Wie geht es weiter? Das fragen sich nach der Aufhebung der Osttiroler Tourismus-Wahl durch das Landesverwaltungsgericht viele. Jetzt hat das Land Tirol den Fahrplan bekanntgegeben. Der Leiter der Tourismusabteilung des Landes Tirol und gleichzeitig auch Wahlleiter der TVB-Wahl in Osttirol, Gerhard Föger, sagt: „Wir haben nach der Anfechtung der Wahl stets kommuniziert, dass nun die Gerichte am Zug sind. Die Entscheidung ist jetzt gefallen und es ist für uns selbstverständlich, dass wir diese akzeptieren und zur Kenntnis nehmen. In den nächsten Tagen werden wir die LVwG-Entscheidung im Detail analysieren und unsere Schlüsse für die bevorstehende Neuwahl ziehen.“