Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Eine Polizeistreife fand die beiden Mädchen © Eder/KLZ

Zu einer Suchaktion kam es am Donnerstag gegen 20 Uhr in Nußdorf-Debant im Bezirk Lienz. Zwei Mädchen im Alter von sieben und neun Jahren wurden vermisst. An der Suche nach den Kindern, die bereits seit 16.45 Uhr vom SOS Kinderdorf abgängig waren, beteiligten sich circa 19 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Nußdorf-Debant, die Bergrettung Osttirol mit 23 Einsatzkräften, sechs Hundeführer sowie zwei Polizeistreifen.