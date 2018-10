Osttiroler Bergsteiger gibt Einblick in seine Welt. Peter Ortner stellt sein Buch am 30. Oktober in Lienz vor.

Peter "Luner" Ortner © KK/Privat

In zwei Wochen ist es soweit – dann ist das erste Buch von Bergsteiger Peter „Luner“ Ortner erhältlich. Zu erzählen hat der Osttiroler viel. In seinem Werk entführt Ortner seine Leser in eine eigene Welt. Er erzählt von seinen Abenteuern in den Bergen Österreichs, Patagoniens, Pakistans und Alaskas. Im Rahmen seiner Touren ist er nicht nur einmal an seine Grenzen gestoßen.