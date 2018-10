Das Wetter am Freitag: Mehr Wolken als zuletzt, mild!

© Markus Traussnig

Ein Störungsausläufer aus dem Westen trifft auf das blockierende Hochdruckgebiet mit Zentrum über Osteuropa, schwächt sich dabei stark ab und löst sich in der Folge sogar weitgehend auf. Nachdem zu Beginn dichtere Wolken durchziehen und vereinzelt sogar einmal leichter Regen auftreten kann, stellt sich untertags wieder eine Wetterbesserung ein. "Vor allem über Mittag und am Nachmittag wird es zunehmend sonniger", verspricht der Wetterexperte Werner Troger. Zudem bleibt es sehr mild: Morgenfrost ist selbst im Defereggental absolut kein Thema. Im Villgratental wird am Nachmittag einmal mehr die 15-Grad-Marke überschritten.