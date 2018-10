Die Theaterwerkstatt Dölsach lädt drei Tage lang zu einem bunten Theaterreigen, beim Lustspiel in St. Jakob ist ein Baby, aber kein Vater vorhanden und in Prägraten fährt Oma letztmalig in den Himmel und zurück.

Loriot-Aufführung der Theaterwerkstatt Dölsach © KK/Veranstalter

1.) Dölsacher Theaterreigen zum 20-jährigen Jubiläum

Die Theaterwerkstatt Dölsach feiert heuer ihr 20-jähriges Jubiläum. Dies soll auch gebührend gefeiert werden. Unter dem Motto "Theater dreht sich weiter" laden die Verantwortlichen drei Tage lang alle Theaterfreunde zu einem bunten Theaterreigen ein.

Verschiedene Loriot-Sketche sowie humorvolle Darbietungen, welche vom Kinder- und Puppenheater sowie der Heimatbühne aufgeführt werden, sorgen auf der Drehbühne für einen sicher sehr unterhaltsamen Abend.

Durch das Programm führt turbulent und unvorhersehbar das Ensemble "Theater Gundberg" aus Niederösterreich.

Karten und Platzreservierungen gibt es im Dorfcafé Dölsach, telefonisch unter 0680 3206955 (Sonntag Ruhetag) oder an der Abendkassa.

Eintritt: 10 Euro.

Freitag, 26. Oktober, Tirolerhof Dölsach, 20 Uhr.

Samstag, 27. Oktober, Tirolerhof Dölsach, 15 und 20 Uhr.

Sonntag, 28. Oktober, Tirolerhof Dölsach, 15 Uhr.

"Chinesische Mauer" Foto © KK/Veranstalter

2.) "Baby vorhanden, Vater gesucht!"

Die Heimatbühne St. Jakob präsentiert das Lustspiel in drei Akten von Regina Harlander.

Inhalt:

Bertl und Conny wollen in wenigen Tagen vor den Traualtar treten. Bertls bester Freund Thomas will seinen Junggesellenabschied feiern. Doch Bertl ist Thomas´ letzter Tag als "freier Mann", den sie damals feucht-fröhlich gefeiert hatten, noch in schlechter Erinnerung. Dass diese Nacht sogar noch ein schwerwiegendes Nachspiel für ihn haben würde, hätte er sich in seinen schlimmsten Träumen nicht vorgestellt . . .

Kartenvorverkauf und Platzreservierung:

Gemeinde St. Jakob 04873/6320-12

Premiere: Samstag, 27. Oktober, Gemeindesaal St. Jakob, 20 Uhr.

Weitere Termine:

31. Oktober, 2. November und 10. November, jeweils 20 Uhr.

Gruppenbild der Darsteller Foto © KK/Veranstalter

3.) "Omas Himmelfahrt und zurück"

Zum letzten Mal präsentiert die Theatergruppe Prägraten die Komödie in drei Akten.

Inhalt:

An Bertis und Gertis Hochzeitstag lernen die beiden endlich die Großeltern kennen. Doch leider übertreiben es Oma und Opa mit ihrem Seelentröster, dem Schnaps. Das führt natürlich zu einigen skurrilen Situationen, vertauschten Hosen, Feuer und Rauch und Oma im Arm von einem anderen Mann . . .

Kartenvorverkauf: Tourismusbüro Prägraten 05-0212-530

Samstag, 27. Oktober, Mitterkratzerhof Prägraten, 20 Uhr.

Komödie in Prägraten Foto © KK/Veranstalter