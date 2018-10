Kasperl wirbelt im Gespensterschloss, bei der Kinderbuchlesung bekommt Marianne rote Zauberstiefel, in "Fledermaus á trois" wird die Strauss-Operette aufgeführt und das Patroziniumsfest wird in Nörsach gefeiert.

"Kasperl im Gespensterschloss" © KK/Alpenkasperl

1.) "Kasperl im Gespensterschloss"

Der Elternverein des BG/BRG Lienz lädt Kinder ab drei Jahren samt Familien zu einem spannenden Theaternachmittag ein.

Der Alpenkasperl Andreas Ulbrich sorgt mit dem Stück "Kasperl im Gespensterschloss" für ein spannendes Erlebnis für Jung und Alt.

Saaleinlass ist um 15.30 Uhr. Der Eintritt pro Person kostet 3 Euro - der Reinerlös kommt den Schülern des Gymnasiums für diverse Schulveranstaltungen, wie beispielsweise Sprachreisen oder Sport zugute.

Montag, 22. Oktober, Festsaal des Gymnasiums, 16 Uhr.

"Alpenkasperl" Andreas Ulbrich Foto © KK/Privat

2.) "Marianne und die roten Zauberstiefel"

Nach einer wahren Geschichte von Marianne Hengl für Kinder von vier bis neun Jahren.

Inhalt:

Marianne hat einen großen Traum: Sie will allein in den ersten Stock. Viele Stufen sind es. Schwierig, denn Marianne kann weder Arme noch Beine richtig bewegen. Erst als sie rote Gummistiefel bekommt, rückt ihr Traum in greifbare Nähe und das Abenteuer beginnt . . .

Eintritt frei.

Der Reinerlös aus dem Kinderbuch-Verkauf

geht an die Behindertenarbeit von RollOn Austria.

Dienstag, 23. Oktober, Buchhandlung Tyrolia Lienz, 17 Uhr.

Buch von Marianne Hengl © KK/Veranstalter

3.) "Fledermaus á trois"

Michael Quast und Sabine Fischmann von der Fliegenden Volksbühne aus Frankfurt kommen mit "Fledermaus à trois" nach Lienz.

Sie erzählen und singen gemeinsam mit dem Pianisten Rhodri Britton das gesamte Werk und alle Rollen der beliebten Operette von Johann Strauss.

Sie handelt von einem Maskenball, auf dem sich Diener und Herrschaft tummeln, wodurch es zu einigen Verwechslungen und Verwicklungen kommt. Eine Operette, die trotz Walzerseligkeit viel Komik, aber auch Bitterböses bereithält.

Karten sind im Bürgerservicebüro in der Liebburg erhältlich, Info und Reservierung unter Tel. 04852/600-519 und auf www. stadtkultur.at.



Donnerstag, 25. Oktober, Stadtsaal Lienz, 20 Uhr.

Fledermaus á trois Foto © KK/Veranstalter

4.) Patroziniumsfest

Höhepunkt und zugleich Abschluss der jährlichen Gottesdienste in der Wallfahrtskirche ist das Patroziniumsfest.

Das Bildstöckl am Beginn des Weges zur Wallfahrtskirche wurde restauriert und das große Chrysanth-Votivbild aufwändig aufgefrischt. Dieses wird beim Festgottesdienst am 28. Oktober neu gesegnet.

Gottesdienst, zelebriert von Pfarrer Decristoforo und Hermann Moser an der Orgel am

Donnerstag, 25. Oktober, Wallfahrtskirche zu den Heiligen Chrysanth und Daria, Nörsach, 9 Uhr.

Festgottesdienst, zelebriert von Pfarrer Decristoforo und musikalisch umrahmt von der Sängerrunde Obertilliach am

Sonntag, 28. Oktober, Wallfahrtskirche zu den Heiligen Chrysanth und Daria, Nörsach, 10 Uhr.

Wallfahrtskirche zu den Heiligen Chrysanth und Daria Foto © KK/Veranstalter