Lienz"Flugs-Jahresmitgliedschaft" ging nach Nußdorf-Debant

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Heide Ingruber, Alexander Steinbrugger (Regionalenergie Osttirol), Anni Bernsteiner, Jean-Guy Borde, Umweltausschuss-Obfrau Gerlinde Kieberl, Kurt Lackner und Meltem Temeltas (von links) © KK/Stadt Lienz/Bernd Lenzer

Auch in diesem Jahr ließen wieder zahlreiche Lienzer Bürger beim Internationalen Mobilitätstag am 21. September ihr Auto in der Garage stehen, und bewegten sich zu Fuß oder auf dem Fahrrad durch die Sonnenstadt.