Lienz„Grande Dame“ der Politik erhält Ehrenbürgerschaft

Helga Machne (80) schaut auf ein bewegtes Leben in der Politik zurück © Brunner Images/Philipp Brunner

Unter Ausschluss der Öffentlichkeit beriet der Gemeinderat über die Verleihung der Ehrenbürgerschaft an Helga Machne. Der Beratung folgte auch der mehrheitliche Beschluss, der sich rasch herumsprach. „Machne wird für ihre Verdienste um die Stadt und für ihr Engagement für Frauen in der Politik geehrt“, sagt Bürgermeisterin Elisabeth Blanik. Der Festakt soll auf Schloss Bruck stattfinden, in jenen Gemäuern, denen Machne in ihrer Zeit als Bürgermeisterin von Lienz (ÖVP) Leben einhauchte. Einen Termin gibt es noch nicht.

