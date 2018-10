Facebook

Das Schulzentrum Nord gilt als desolat und höchst sanierungsbedürftig © RUGGENTHALER

Über den desolaten Zustand des Schulzentrums Nord mit Volksschule, Neuer Mittelschule und Polytechnikum wird in Lienz schon seit gut 20 Jahren lamentiert. Eine Generalsanierung angedacht wurde schon unter Bürgermeisterin Helga Machne. Und Bürgermeister Johannes Hibler nahm 2007 mit einem Architektenwettbewerb einen Anlauf dafür. Danach kamen Diskussionen über eine Standortverlegung mit Neubau oder Neubau an bestehender Stelle. Und: In den vergangenen Jahren wurden rund eine Million Euro in Instandhaltung gesteckt.

