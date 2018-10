Facebook

© Fuchs Juergen

Ein Hoch mit dem Namen VIKTOR liegt mit seinem Kern zwar über Osteuropa, bestimmt jedoch unser Wettergeschehen. Zu Beginn dürfte erneut Hochnebel auftreten, doch tagsüber setzt sich überall die Sonne durch. Der Hochnebel lichtet sich und geht in lockere Schönwetterbewölkung über. Dazu gibt es örtlich Höchstwerte bis über 20 Grad. Damit wird es außergewöhnlich mild für die herrschende Jahreszeit. Frost am Morgen ist eigentlich nirgends ein Thema. "Der Oktober 2018 scheint sich damit in die Reihe viel zu warmer Monate einzureihen", zeigt sich der Meteorologe Werner Troger etwas nachdenklich (Grund: Stichwort Klimaerwärmung). Seit April sind die Temperaturen nämlich zum Teil viel zu warm im Vergleich zu den langjährigen Mittelwerten.