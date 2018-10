Facebook

Stefan Wurzer, Geschäftsführer Piock, Stefan Perg (Autforce Vision Systems) beim Messestand in Stuttgart © KK/Innos

Osttirol soll zur Vorzeigeregion werden. So lautet das hochgesteckte Ziel der vor zwei Jahren gegründeten Innos GmbH, um den Wirtschaftsstandort zu stärken. Gesetzt wird auf Netzwerkarbeit über die Grenzen hinaus. Innos ist derzeit mit einem Stand bei der Motek in Stuttgart – eine internationale Fachmesse für Produktions- und Montageautomatisierung – vertreten. „Wir präsentieren Osttirol als Mechatronic-Cluster regelmäßig auf Messen“, sagt Geschäftsführer Richard Piock. Mit dem Mechatronik-Studium werden in Lienz qualifizierte Fachkräfte ausgebildet. Derzeit gibt es 16 Studierende im Bachelorstudium Mechatronik, fünf im Doktorat der Technischen Wissenschaften. „Fachpersonal ist für Firmen der maßgebliche Entscheidungsfaktor, um sich niederzulassen, nicht billige Grundflächen“, so Piock.

