Harald Mahrer, Bernhard Gugganig, Anton Klocker, Martin Bergerweiß und Hermann Troger beim Tortenanschnitt © Brunner Images

Mitarbeiter, Sparkassen-Vereinsmitglieder und Vorstandskollegen feierten mit der Lienzer Sparkasse das 140-Jahr-Jubiläum in der Wirtschaftskammer Lienz. Es gratulierten unter anderen Wirtschaftskammer-Präsident Harald Mahrer sowie Bürgermeisterin Elisabeth Blanik mit ihren Amtskollegen Andreas Pfurner aus Nußdorf-Debant, Hermann Mitteregger aus Sillian und Ingo Hafele aus St. Jakob im Defereggental. Im Rahmen des Festaktes wurde Wolfgang Schneeberger für seine langjährige Tätigkeit als Aufsichtsrat geehrt. Wolfgang Schneeberger wurde geehrt Foto © Brunner Images

Nach 18 Jahren an der Spitze der Lienzer Sparkasse wird Vorstandsdirektor Anton Klocker mit 1. November in den Ruhestand treten. Sein Nachfolger ist Bernhard Gugganig. Er wird für den Vertrieb zuständig sein. Martin Bergerweiß übernimmt von Klocker den Vorsitz im Vorstand. „Ich bin überzeugt, dass wir mit dem neuen Vorstandsteam die erfolgreiche Entwicklung fortschreiben können“, sagte Hermann Trojer, Präsident des Sparkassenvereins und Aufsichtsrat-Vorsitzender.

Vor 140 Jahren gründete der Lienzer Bürgermeister Karl Sartori mit 40 Bürgern die Bank, die zunächst als Ein-Mann-Betrieb geführt wurde. Heute zählt sie 22.000 Kunden, verwaltet 529 Millionen Euro an Kundengeldern und weist eine Bilanzsumme von 390 Millionen Euro aus.

