© Fuchs Juergen

Der Hochdruckeinfluss schwächt sich ab und vom Süden her fließen nun wieder etwas feuchtere Luftmassen nach Osttirol. Deshalb hat es die Sonne tagsüber auch schon recht schwer, ganz chancenlos ist sie aber nicht. Bei oft jedoch dichten Wolken muss man auch mit einzelnen Regenschauern im Tagesverlauf rechnen, vor allem im Tiroler Gailtal, im Pustertal, im Drautal und rund um Lienz. "Der Regenschutz sollte daher bei längeren Unternehmungen im Freien nicht fehlen", empfiehlt der Meteorologe Reinhard Prugger. Dabei ist es aber auch weiterhin relativ mild und die Schneefallgrenze liegt im Hochgebirge. In den Niederungen erwarten wir zum Beispiel am Nachmittag in Lavant Werte um 16 Grad, in Strassen um 14 Grad.