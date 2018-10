Facebook

Markus Sint von der Liste Fritz © Brunner Images - Philipp Brunner

Wie es mit den Sozialökonomischen Betrieben in Tirol weitergeht, ist noch immer offen. Von den Kürzungen des AMS sind in Osttirol „s’Gwandtl“ und „Schindel & Holz“ betroffen. Im Tiroler Landtag waren die Kürzungen bei der vergangenen Sitzung erneut Thema. Die Abgeordneten haben mehrheitlich folgenden Beschluss gefasst: Die Landesregierung wird aufgefordert, an die Bundesregierung und das AMS Tirol heranzutreten, um die Kürzungen der Förderungen zu verhindern.