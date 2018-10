Facebook

Diese Zettel waren auf den Zirkus-Plakaten © KK/Privat

Das haben sich Stefan und Manuela Brumbach anders vorgestellt. Am Donnerstag hatte der Zirkus um 16 Uhr die erste Vorstellung in Lienz. Gekommen ist niemand. Am Freitag folgte dann der nächste Rückschlag. Auf mehreren Plakaten waren in der Früh Zettel aufgeklebt. Darauf steht: "TIERQUÄLEREI!" Manuela Brumbach ärgert sich: "Wir haben gar keine Tiere." Man sei schließlich ein Artistenzirkus.