Ein Niederländer tankte in Lienz und fuhr ohne zu zahlen los. Die Polizei schnappte den Mann. Im Zuge der Ermittlungen konnten ihm weitere Tankbetrügereien, Einbrüche und Fahrzeugdiebstähle in der Steiermark, Salzburg und Osttirol nachgewiesen werden.

Am 1. Oktober gegen 18 Uhr erstattete ein Mitarbeiter einer Tankstelle in Lienz telefonisch bei der Polizei in Lienz die Anzeige über einen soeben stattgefundenen Tankbetrug und gab dabei auch die Fahrzeugmarke und das Kennzeichen des flüchtigen Fahrzeuges bekannt. Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung konnte das Auto etwa 20 Minuten später von einer Polizeistreife im Bereich von Huben Fahrtrichtung Felbertauern angehalten werden.