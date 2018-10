Als unerschrockene Cowboys jagen sie die heimischen Berghänge hinunter. Ein Film zeigt Freerider in Action. Am 3. November ist die Premiere des Streifens, der in den Oberkärntner Bergen spielt.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Film zeigt, dass auch in Kärnten Freeriden angesagt ist © KK/Lansel

Fünf Cowboys und ein Bösewicht sorgen pünktlich vor der heurigen Wintersaison für Spannung auf der Filmleinwand. Und das in steilen Schneehängen. Im 25-Minuten-Streifen „White Blood“ jagen die Extremsportler die heimischen Berggipfel hinunter. Die atemberaubenden Aufnahmen hat Thomas Egger mit der Kamera eingefangen. „Wir wollen zeigen, dass man auch in Kärnten super Freeriden kann“, schildert der Villacher, der hauptberuflich als Koch arbeitet und nebenher spannende Filmprojekte umsetzt.

Gedreht wurde auf dem Mölltaler Gletscher, in Heiligenblut, auf dem Goldeck, in den Karnischen Alpen und auf dem Nassfeld. Freerider Alex Huber, der sich mit seinen Kollegen Andreas Zweibrot, Bernhard Gigler, Martin Probst und Felix Widnig für diesen Film sportlich verausgabte, betreibt am Nassfeld seit zwei Jahren eine Skischule und bietet Heliskiing an. „Insgesamt sechsmal sind wir mit dem Hubschrauber raufgeflogen. Der Rest des Films ist mit Schweiß erarbeitet“, schildert Huber. Beim Dreh musste alles sitzen, denn „es gibt nur eine Chance, eine perfekte Spur in den unberührten Schnee zu ziehen, die hat man sich sehr schnell vertan“.

Einen trittfesten Filmauftritt ohne Skibretter hat der Matreier Markus Schrettwieser. Der Industriekletterer mimt in gekonnter Manier den Bösewicht. Als Cowboys jagen die Sportler die Hänge hinunter Foto © KK/Lansel

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.