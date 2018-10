Der Tiroler Landtag hat Geld für Sanierung des historischen Gebäudes in Anras freigegeben. Gemeinde könnte ins Pfleghaus übersiedeln. Verhandlungen mit Messerschmitt-Stiftung dauern noch an.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Tiroler Landesregierung ist optimistisch, dass die Gemeinde in das Pfleghaus einziehen wird © Egger

In Anras bahnt sich etwas an, was noch vor drei Jahren unvorstellbar gewesen wäre. Einiges deutet darauf hin, dass die Gemeindeverwaltung im Pfleghaus einzieht. Im historischen Gebäude inmitten des Ortes ist über die vergangenen Jahre ein Vakuum entstanden. Die Gemeinde und das Land haben sich mit der Eigentümerin des Pfleghauses, der deutschen Messerschmitt-Stiftung, zerstritten. Nun ist die Stimmung besser. „Die Harmonie passt“, sagt Bürgermeister Johann Waldauf, der seit 2016 im Amt ist. Er sagt aber auch: „Wir müssen auf die formellen Beschlüsse des Gemeinderates warten.“ Und dem Gemeinderat will der Bürgermeister auf keinen Fall vorgreifen.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.