Theurl hat Neumaier, Schreib und Goriupp die Spende des Tourismusverbandes überreicht © Egger

Vor zwei Wochen sind Heimo Neumaier, Katrin Goriupp und Alina Schreib noch durch den Neusiedler See gewatet. In dieser Woche sind sie in Osttirol angekommen: Ihr Ziel ist der Gipfel des Großglockners am Sonntag. Wenn sie das schaffen, sind sie vom tiefsten Punkt Österreichs auf den höchsten gewandert.

