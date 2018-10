"Willkommen Österreich"Grissemann will den Bundespräsident nach Sillian schicken

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Stermann (Van der Bellen) sitzt Grissemann (Kickl) gegenüber © KK/Screenshot/ORF

Österreichs beliebtestes Satiriker-Duo hat gestern in der Nacht in der ORF-Show "Willkommen Österreich" wieder zugeschlagen. In einem Sketch spielt Christoph Grissemann den österreichischen Innenminister Herbert Kickl (FPÖ). Bekannt ist das Setting mit übergroßem Schreibtisch und übergroßem Telefon bereits aus der Sendung vom 25. September.