220 Teilnehmer gingen bei der Premierenveranstaltung im Oberland an den Start. Jochen Käß holte den Titel. Osttirolerin Jaqueline Mariacher siegte bei den Damen.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

In der Profiklasse mussten die Teilnehmer ihre Elektrofahrräder auch schieben © KK/E-Bike Federation

Wer sind die besten E-Bike-Fahrer der Welt? Diese Frage wurde am vergangenen Samstag in Sillian geklärt. Veranstaltet hat die Weltmeisterschaft, bei welcher viele Osttiroler angetreten sind, der Verein E-Bike Federation von Markus Mitterdorfer. Etwa 2000 Zuschauer haben sich dann angeschaut, wie die Teilnehmer auf ihren strombetriebenen Fahrrädern in Richtung Thurntaler gezischt sind. Angetreten sind aber nicht nur passionierte E-Bike-Fahrer, sondern auch Sportler, die normalerweise auch ohne Strom Bestleistungen bringen. Die Herren-Profiklasse hat etwa Jochen Käß gewonnen, der bereits mehrfacher deutscher Marathon-Meister ist. Zweiter wurde der Kärntner Christoph Hochenwarter, Dritter der Osttiroler Simon Schupfer.