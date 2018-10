Strukturplan Pflege wurde evaluiert. Jetzt will man die Pflegeangebote weiter ausbauen. Entscheidender Faktor: Attraktivität für Pflegeberufe soll in ganz Tirol gesteigert werden.

Josef Mair, Matthias Scherer, Andreas Köll, Olga Reisner, Bernhard Tilg und Kathrin Eberle von der Sozialabteilung des Landes © Michael Egger

Die Osttiroler Bürgermeister haben sich gestern in der Bezirkshauptmannschaft versammelt. Mit dem zuständigen Landesrat Bernhard Tilg (ÖVP) wurde über die Pflege im Bezirk Lienz diskutiert. „Ein Großthema“, so Tilg. Konkret geht es darum, dass der sogenannte „Strukturplan Pflege 2012 - 2020“ evaluiert wurde. In Sachen Langzeitpflege gibt es in Tirol laut Evaluierung derzeit keinen Handlungsbedarf mehr.

