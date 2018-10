In den nördlichen Tälern weht der Tauernwind am stärksten.

© Fuchs Juergen

Der Luftdruck steigt, gleichzeitig trocknet die Luft von Westen her ab. Als unmittelbare Folge bessert sich das Wetter wieder und es setzt sich die Sonne durch. Auch im Tauernbereich lockern die Restwolken zusehends stärker auf. Die einfließende Kaltluft trocknet ab und die Sonne kann sich im Tagesverlauf wiederholt auch länger zeigen. "Dazu ist es teils windig und der Wind verschärft das Kälteempfinden naturgemäß zusätzlich", sagt der Meteorologe Werner Troger. In den nördlichen Tälern weht der Tauernwind am stärksten. Das betrifft nicht nur das Iseltal. Die 15-Grad-Marke wird wohl auch in Sillian nicht erreicht werden.