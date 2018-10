Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Der Yorkshire-Terrier namens "Spin" war erst sechseinhalb Jahre alt © KK/Privat

Der Schock sitzt dem 63-jährigen Lienzer noch immer tief in den Knochen. Wenn er über seinen kleinen Yorkshire-Terrier namens "Spin" spricht, kann er die Tränen nicht zurückhalten. Zu groß ist der Schmerz über den Verlust seines Hundes, der am Sonntag beim Gassigehen von einem anderen Hund zu Tode gebissen wurde. "Ich bin komplett am Boden zerstört. Spin war mein Leben", versteht der Lienzer (Name der Redaktion bekannt) die Welt nicht mehr.

Jetzt anmelden zum Mittags-Newsletter Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.