Palfrader mit ihren Stellvertretern und Landeshauptmann Günther Platter © KK/AAB

Elisabeth Mattersberger hat in den vergangenen Wochen einen rasanten Aufstieg in der Tiroler ÖVP hingelegt. Nach dem Rücktritt von Dominik Schrott zog sie in den Bundesrat ein. Nun hat sie auch im Tiroler Arbeitnehmerinnen- und Arbeitnehmerbund eine gewichtige Rolle ergattert. Beim Landestag der ÖVP-Teilorganisation in den Thöni-Aluwelten wurde Landesrätin Beate Palfrader mit 94,4 Prozent der Stimmen als Landesobfrau wiedergewählt.