APA-DeFacto hat analysiert, wie präsent Online-Stars in klassischen Medien sind.

Fabio Wibmer gehört zu den größten Online-Stars Österreichs © David Robinson/Red Bull Content Pool

APA-DeFacto hat die „klassische“ Medienpräsenz von österreichischen Social-Media-Stars analysiert. Konkret geht es darum, wie oft die Internet-Stars in klassischen Medien wie Zeitungen vorkommen. Österreichweit auf dem zweiten Platz landete dabei der Osttiroler Fahrrad-Künstler Fabio Wibmer. Er verbuchte in den vergangenen sechs Monaten 115 Medienbeiträge. Präsenter war nur YouTube-Star Michael Buchinger, der als Buchautor, Weinproduzent und Neo-Kabarettist aktiv ist.

In der Liste sind insgesamt 20 österreichische Internet-Promis aufgelistet – neben Fabio Wibmer ist kein Osttiroler dabei.