Markus Sint, Liste-Fritz-Landtagsabgeordneter und Osttirol-Bezirkssprecher mit Pressesprecher Julian Zanon (29) © Kasupovic

Markus Sint, Liste-Fritz-Landtagsabgeordneter und Osttirol-Bezirkssprecher, will es noch einmal wissen. Erneut startet er einen Anlauf, ein Freizeitticket Osttirol auf die Beine zu stellen. Damit könnten Einheimische und Gäste ganzjährig und günstig die Sport-, Kultur- und Freizeiteinrichtungen des Bezirkes Lienz nutzen. „Das Freizeitticket Tirol ist in Nordtirol eine Erfolgsgeschichte und kann daher in Osttirol nicht falsch sein“, berichtete Sint im Rahmen eines Osttirol-Tages über wichtige Initiativen im Tiroler Landtag für den Bezirk. Die Osttirol Card ginge zwar in die richtige Richtung, allerdings würde sich diese vorwiegend an Gäste richten, die das Angebot an drei beziehugnsweise sieben Tagen hintereinander nutzen. "Die Landesregierung wird beauftragt, die Lebensraum Tirol 4.0 GmbH mit der Weiterentwicklung der Osttirol Card hin zu einem echten Freizeitticket Osttirol zu beauftragen“, zeigt sich Sint optimistisch. Er könnte sich vorstellen, nur mit jenen Betrieben zu starten, die öffentlich gefördert werden.