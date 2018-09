E.G.O. Austria feierte den „50er“ in Heinfels. Deutsch-österreichische Partnerschaft gibt es auch in Zukunft.

Kofler, Horsmann und Haupt sehen das Unternehmen für die Zukunft gerüstet © Brunner Images

Die E.G.O. Austria ist in Heinfels tief verwurzelt. Das zeigte sich gestern bei der Feier zum 50-jährigen Jubiläum. Die Musikkapelle ist aufmarschiert und die jungen Heinfelser des Kindergartens und der Volksschule sind gekommen, um Glückwünsche zu überbringen. Die E.G.O. Austria gibt es seit 1968 in Österreich. Begonnen hat man mit einer kleinen Handelsniederlassung in Matrei am Brenner – im Jahr 1977 übersiedelte man dann nach Osttirol. Mittlerweile arbeiten 220 Menschen im Betrieb, der zu den größten Arbeitgebern im Bezirk zählt. Produziert werden Strahlungsheizkörper für Cerankochfelder.

