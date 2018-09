Nach der Murenkatastrophe 2012 können die Virger wieder aufatmen: Um sechs Millionen Euro wurde der Firschnitzbach verbaut. Am Freitag wurden die Schutzbauten gesegnet.

3900 Kubikmeter Beton und 400 Tonnen Bewehrungsstahl wurden verbaut © Kasupovic

Es war der 4. August 2012, als sich der Firschnitzbach nach heftigem Gewitter und Hagel in eine Schlammlawine verwandelte und mit ungeheuerer Wucht durch Virgen donnerte. So manchem in Virgen, sitzt noch immer die Angst im Nacken. „Wenn bei uns die Sirenen gegangen sind, dann sind die Leute habt acht gestanden, weil sie Angst hatten, dass wieder ein Unwetter im Anmarsch ist“, sagt Dietmar Ruggenthaler, Bürgermeister von Virgen.

