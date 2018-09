Facebook

Der Osttiroler kurz vor dem Rennstart © GEPA pictures/Hans Osterauer

Es war nicht der Tag von Felix Gall. Der Osttiroler Radsportler erreichte beim U23-Rennen bei der Heim-WM in Innsbruck nur den 63. Platz. Sein Ziel war ein Ergebnis unter den ersten zehn - Gall ging ja als Kapitän der Österreichischen Mannschaft ins Rennen. Kurz nach dem Rennen, hatte Gall noch keine Erklärung. "Mehrere Sachen haben zusammengespielt", erklärte er gegenüber dem ORF. Er sprach von einer schlechten Tagesverfassung und fügte hinzu: "Man braucht nichts zu beschönigen." Auf die Frage, was von der Heim-WM bleibt, erwähnte Gall noch einmal die gute Stimmung an der Rennstrecke.