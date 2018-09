Facebook

Ein Sonntag für ausgedehnte Spaziergänge © Nicole Kari

Heute, Sonntag, gibt die Sonne nochmals so richtig Gas und lässt das Thermometer auf 18 Grad klettern. Nach Auflösung einzelner Nebel- oder Hochnebelbänke scheint im ganzen Land am Sonntag die Sonne und Wolken spielen dabei bis zum Abend kaum eine Rolle. Erst danach könnten dann im Vorfeld einer Schlechtwetterfront in die Nacht hinein ein paar Wolkenfelder aufziehen. Tagsüber sind jedoch die Bedingungen sehr günstig und der Tag eignet sich daher praktisch überall für einen Ausflug ins Grüne oder auch für eine Wanderung. "Vor allem in den Morgenstunden ist es jedoch bereits herbstlich frisch und man muss sich wärmer anziehen", meint Reinhard Prugger, Meteorologe beim Privatwetterdienst meteo experts. Tagsüber wird es dann mit Hilfe der Sonne aber wieder deutlich wärmer und in Lienz erwarten wir am Nachmittag Werte nahe plus 17 Grad.