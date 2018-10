Facebook

Asip & Jenny © KK/Veranstalter

1.) Asip & Jenny

Familienstück ab 14 Jahren.

Behandelt wird darin die Freundschaft zweier ungleicher Jugendlicher, Jenny aus Österreich und Asip, ein afghanischer Asylwerber.

Jenny steckt fest in der materiell dominierten Welt, in der keine Zeit für Zuwendung bleibt. Sie findet erst durch die Freundschaft mit Asip, dessen Lebensweg als afghanischer Flüchtling nicht konträrer sein könnte, wieder zurück ins Leben. Asip und Jenny gibt es wirklich, gespielt werden sie von der jungen Schauspielerin Sonja Zobel aus Salzburg und dem Flüchtling Alaa Dylab aus Aleppo in Syrien.

Karten gibt es im Bürgerservicebüro in der Liebburg, auf www.stadtkultur.at und unter 04852-600-519.





Freitag, 12. Oktober, Festsaal des BG/BRG Lienz, 20 Uhr.

Familienstück ab 14 Jahren Foto © KK

2.) Christoph Zanon und "Osttirol. Eine Liebeserklärung"

Lesung aus Texten von Christoph Zanon mit biografischen Streifzügen durch sein Leben und Wirken und sein Verhältnis zur Heimat Osttirol.

Christoph Zanon, geboren am 12. März 1951 in Lienz, studierte Germanistik und Latein in Innsbruck. 1980 nahm Zanon seine Lehrtätigkeit am Gymnasium Lienz auf, wo er bis zu seinem Tod am 17. Dezember 1997 in den Fächern Deutsch und Latein unterrichtete.

Zanons schriftstellerische Laufbahn begann in den Jugendjahren mit Aufzeichnungen in Tagebüchern. 1984 erschien sein erstes Werk "Wie der Tag lang ist". Doch erst mit "Die blaue Leiter" und "Schattenkampf" war Zanon auch außerhalb seiner Heimat Osttirol erfolgreich.

Referenten: Nora und Stefan Zanon.

Musikalische Untermalung: Benjamin Zanon

Freitag, 12. Oktober, Bildungshaus Osttirol, 19.30 Uhr.

Buch "Osttirol. Eine Liebeserklärung" Foto © KK

3.) Familientreffen mit dem besonderen "Extra"

Eingeladen sind alle Mitmenschen mit Down-Syndrom und deren Familien und Freunde.

Unter dem Motto "Down-Syndrom ist ein Teil von uns – aber nicht alles" treffen wir Gleichgesinnte, um Kontakte oder sogar Freundschaften zu knüpfen und Spaß zu haben. In einer verständnisvollen und angenehmen Runde werden sowohl die Glücksmomente, als auch die eine oder andere Sorge geteilt. Diese bunte Gemeinschaft soll verbinden und neue Türen öffnen.

Kontakt: Verein "Hand in Hand", Pia Schlichenmaier und Sandra Laßnig, Tel.: 0676-423 01 78

Freitag, 12. Oktober, Eltern-Kind-Zentrum Lienz, 15 bis 18 Uhr.

Verein "Hand in Hand" Foto © KK/Veranstalter