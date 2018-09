Facebook

Landesrätin Beate Palfrader und Stefan Schrott © TIROLER VOLKSPARTEI

Am Dienstag wurde beim Stadttag des Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Bundes (AAB) Lienz Volksschullehrer Stefan Schrott zum Stadtobmann gewählt. Er folgt damit auf Meinhard Pargger, der seit 2003 Obmann war. Schrotts Stellvertreter sind Nicola Pölt-Nussbaumer, Christian Steininger und Norbert Mühlmann. Mit seinem Team will Schrott den AAB in Lienz wieder spürbar und laut machen. „Wir werden uns Themen, die den Lienzern am Herzen liegen, annehmen und Veränderungen einfordern. Ich denke besonders an das Schulgebäude Lienz Nord“, so Schrott, der für die ÖVP auch Ersatzmitglied des Gemeinderates ist.