In Kals am Großglockner ist in der Nacht auf Donnerstag aus bisher unbekannter Ursache ein Waldbrand ausgebrochen. Die Einsatzkräfte sind vor Ort.

In Kals am Großglockner brach Feuer aus © Philipp Brunner

Gegen 3 Uhr ist in der Nacht auf Donnerstag in Kals am Großglockner ein Waldbrand ausgebrochen. In den Morgenstunden haben die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Kals Unterstützung angefordert. Um im unwegsamen Gelände das Feuer besser bekämpfen zu können, steht nun auch der Polizeihubschrauber im Einsatz. Derzeit sind die Löscharbeiten noch im Gange, die Einsatzkräfte befinden sich vor Ort. Wodurch das Feuer ausgebrochen ist, ist noch nicht bekannt.