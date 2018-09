Die Leisacher stellen sich der Zukunft

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Unterweger, Zanon und Brunner führten die Bürger durch den Abend im Gemeindesaal © Michael Egger

Eigentlich könnten die beiden Gemeinden Leisach und Kals am Großglockner nicht unterschiedlicher sein. Dennoch haben die Leisacher im Rahmen ihrer Dorfwoche den Kalser Altbürgermeister Klaus Unterweger zu einem Impulsreferat eingeladen. Dieser erklärte dann, was sich in den vergangenen zwei Jahrzehnten in der Glocknergemeinde zum Positiven entwickelt hat.

Jetzt anmelden zum Mittags-Newsletter Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.