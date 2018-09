Facebook

Der neue Glockner-Kreisverkehr nimmt Form an © Mersiha Kasupovic

Der Bau des zweispurigen Glocknerkreisels in Nussdorf-Debant liegt in den letzten Zügen. „Wir sind im Bauzeitplan“, bestätigt Projektleiter Johannes Nemmert vom Baubezirksamt Lienz. Und auch die umliegenden Betriebe können nun wieder aufatmen. Diese hatten in den vergangenen Wochen über Umsatzeinbußen durch die Baustelle geklagt. Besonders hart traf es den Gartenbau-Unternehmer Gert van der Woude. Das Gartenzentrum liegt direkt an der B 100. Die Zufahrt zu „Van der Woude“ war zwar möglich, durch die Umleitungen blieben aber die Kunden aus.

