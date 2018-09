Heuer wird auf dem Lienzer Hauptplatz nicht „Free Solo“ geklettert. Stars waren wegen der Kletter-Weltmeisterschaft nicht verfügbar. Unverständnis in der heimischen Szene.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Heuer wird die 18 Meter hohe Wand auf dem Lienzer Hauptplatz nicht aufgestellt © EXPA/ Johann Groder

Eine Weltpremiere wurde vor vier Jahren in Lienz gefeiert: Zum ersten Mal fand das „Free Solo Masters“ auf dem Lienzer Hauptplatz statt. Die Erfindung des Osttiroler Kletterers Peter Ortner hat es in sich: Die Teilnehmer müssen ohne Seil und Haken eine 18 Meter hohe und überhängende Wand hinaufklettern. Wer nicht mehr weiterkommt, fällt in ein riesiges Luftkissen.

Jetzt anmelden zum Mittags-Newsletter Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.