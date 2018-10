"Kranzlsingen" und "Erntedankfest" in der Lienzer Innenstadt begrüßen den Herbst, zum letzten Mal wird heuer ein Spielefest für alle in Nikolsdorf organisiert und Schloss Bruck lädt zur Sonntagsmatinee.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

"Kranzlsingen" Männerchor Matrei © KK/Stadt Lienz/Lenzer

1.) "Kranzlsingen in der Altstadt"

Neun Chöre treffen sich zum "Kranzlsingen" in der Altstadt. Der gemeinsame Auftakt erfolgt um 9.30 Uhr am Johannesplatz, anschließend wandern die Chöre durch die herbstlich geschmückte Innenstadt von Hauptplatz bis zum Stadtmarkt.

Teilnehmende Chöre sind: der AGV Edelweiß aus Lienz, die Chorgemeinschaft Maishofen, der Frauenchor Flattach, der Gemischte Chor St. Wolfgang, der MGV Oberperfuß, das Oktet 9 aus Slowenien, der Singkreis Arnbach, der Singkreis Thaur, der Singkreis Rietz, der Singkreis Virgen und der Osttiroler Lehrerchor.

Auch der Stadtmarkt bietet am Freitag, 5. Oktober von 13 bis 18 Uhr und am Samstag, 6. Oktober von 8.30 bis 12.30 Uhr beim "Erntedankfest" herbstliche Köstlichkeiten bei musikalischer Unterhaltung.

Samstag, 6. Oktober, Innenstadt Lienz, ab 9.30 Uhr.

"Kranzlsingen" VoKals 2 Foto © KK/Stadt Lienz/Lenzer

2.) Letzer Spielenachmittag für ALLE für 2018

An bereits fünf Terminen war jeder, der seiner Brett- und Karten-Spiellust nachgehen mochte, beim Spiele-Nachmittag für groß und klein genau richtig.

Zum letzen Mal für 2018 sollen und dürfen alle Freunde von Brett- und Kartenspielen im Alter zwischen drei und 103 Jahren kommen.

Mittlerweile hat sich der Spieleschatz auf über 450 Spiele aufgestockt. Darunter viele Neuheiten. Dabei werden Kinderspiele ebenso wie klassische Gesellschaftsspiele zum Ausprobieren angeboten. Neben Taktik- und Strategiespielen können auch kooperative Spiele getestet werden.

Der Eintritt ist frei.

Sonntag, 7. Oktober, Spiele- und Buchhotel Tschitscher, Nikolsdorf, 14 bis 18 Uhr.

Spielenachmittag Foto © KK/Veranstalter

3.) "Egger-Lienz und die Tiroler Moderne"

Anlässlich des 150. Geburtstags von Albin Egger-Lienz ehrt das Museum Schloss Bruck den Meister der Österreichischen Moderne mit einer spannenden vierteiligen Vortragsreihe zu Werk und Mensch Albin Egger-Lienz.

In Egger-Lienz´ Werk fließen das Internationale und das Regionale ineinander, die Kunst des Hotspots am Fin de Siècle, Wien, ebenso wie die traditionellen Einflüsse Tirols.

Der Kunsthistoriker Günther Moschig, der in Lienz 2012 bereits die Ausstellung "Über das Land" zu Egger-Lienz/Walde/Berg kuratierte, führt in die Welt der Tiroler Moderne, die sich nach dem Ersten Weltkrieg in einem vermeintlichen Land ohne Perspektive entwickelte.

Sonntag, 7. Oktober, Schloss Bruck Lienz, 11 Uhr.

"Hulda" Albin Egger-Lienz Foto © KK/Veranstalter