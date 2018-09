Lavant"Golfer mit Herz" erspielten 59.500 Euro für Kinderkrebshilfe

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

"Golfen mit Herz"-Organisator Siegmund Birnstingl, Dolomitengolf Vorstandsmitglied Herbert Berger, MBF-Geschäftsführer Willy Schneider, Anni Kratzer von der Kinderkrebshilfe Osttirol, Andreas Köll, Primar Peter Lechleitner, Dolomitengolf Geschäftsführer Hermann Unterdünhofen © Dolomitengolf

Ganz im Zeichen der Kinderkrebshilfe stand am vergangenen Samstag das Charity-Golfturnier „Golfen mit Herz“ am Dolomitengolfplatz in Lavant. Nach einem ausgiebigen Brunch und mit Startgeschenken gerüstet, schlugen 100 Teilnehmer um 10 Uhr beim Kanonenstart für einen wohltätigen Zweck ab.