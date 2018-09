Schüler der Handelsakademie Lienz meisterten mit Bravour die First Certificate in English-Prüfung.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Vorne: Michelle Koini, Nadja Unterluggauer, Sarah Hörtnagel, Tamara Babic, Gisela Woltsche, Lisa Possenig; Hinten: Direktor Josef Pretis, Matthias Huber, Lorenz Mair zu Niederwegs, Alexander Schneider, Claudia Schlechl, David Mattersberger, Arnold Grünbacher © Hannes Gailer

Das Cambridge First Certificate (FCE) steht für qualifizierte Englischkenntnisse auf dem Niveau B2 – das entspricht dem Matura-Level. Die erfolgreichen Teilnehmer der Handelsakademie Lienz an dieser Ausbildung haben im vergangenen Schuljahr zusätzlich einen Nachmittag pro Woche für die FCE – Vorbereitung bei Claudia Schlechl investiert. Im Juni 2018 fanden am WIFI Innsbruck die anspruchsvollen Prüfungen statt. In den Sommerferien erfolgten die Korrektur und Rückmeldung via Internet.