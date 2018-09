Facebook

Friedlicher Protest am Lienzer Hauptplatz © Brunner Images

Sonntagabend setzten die Bürger von Lienz ein Zeichen gegen die drohende Abschiebung der Familie Magomedov. Diese war 2013 mit den Kindern Salikhat und Alia aus der russischen Teilrepublik Dagestan geflüchtet und siedelte sich in Osttirol an, wo ein Jahr später das dritte Kind, Safia, zur Welt kam. Am Montag der Vorwoche wurde der Familienvater Magomed Magomedov verhaftet, nachdem er sein jüngstes Kind zum Kindergarten gebracht hatte. Am Samstag wurde bekannt, dass der Familie kein Bleiberecht zugesprochen wird.