Sonntag in der Früh war die B108 nur einspurig befahrbar. Grund war ein Verkehrsunfall, den ein Betrunkener verursacht hat. Verletzt wurde niemand, an den Fahrzeugen entstand Totalschaden.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© APA/Gindl

Am Sonntag gegen 7 Uhr bog ein 19-jähriger Österreicher in Matrei von einer Gemeindestraße nach links in die B108 ein, wobei er auf der Gegenfahrbahnhälfte weiterfuhr. Der Lenker des entgegenkommenden Autos, gelenkt von einem 39-Jährigen, versuchte noch nach links auf die Gegenfahrbahn aufzuweichen, konnte einen Frontalzusammenstoß aber nicht mehr verhindern.