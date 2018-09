Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Der Hubschrauber C 7 flog den Verletzten ins UKH Klagenfurt © KLZ/Eder

Am Freitag kurz vor 16 Uhr startete ein 27-jähriger Österreicher mit seinem Paragleitschirm in Debant vom Startplatz nahe der Bergstation „Steinermandl“ im Skigebiet Zettersfeld. Kurz nach dem Start klappte der Gleitschirm in rund 300 Meter Höhe nach vorne zusammen. Der Paragleiter trudelte spiralförmig nach unten und prallte in annähernd ebenem Gelände am Boden auf. Ein weiterer in der Luft befindlicher Gleitschirmpilot landete daraufhin im Bereich der Absturzstelle, setzte den Notruf ab und leistete Erste Hilfe. Der offensichtlich schwer Verletzte wurde von der Besatzung des C7 erstversorgt und in das UKH Klagenfurt geflogen.