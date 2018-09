Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Rettung brachte den schwer verletzten Motorradfahrer ins Krankenhaus © KLZ/Fuchs

Am Freitag gegen 17.25 Uhr war ein 25-Jähriger Osttiroler mit seinem Motorrad in Obernußdorf auf einer rund 60 Grad steilen Wiese unterwegs. Das Abenteuer ging leider nicht gut aus. Der junge Mann stürzte nach nur 20 Meter Fahrt in einen rund drei Meter tiefen Schutzwall. Der Mann kam im von unten nicht einsehbaren Graben zu liegen. Erst durch Schreie alarmierte der Osttiroler seine Freunde. Diese leisteten bis zum Eintreffen der Rettung Lienz Erste Hilfe. Mit der Rettung Lienz wurde der schwer verletzte Motorradlenker in das BKH-Lienz transportiert.