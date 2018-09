Facebook

Das Schicksal der Familie Magomedov berührt und beschäftigt viele – in Osttirol und darüber hinaus. Magomed Magomedov wurde, wie berichtet, Montagfrüh in Lienz festgenommen und in das Schubhaft-Gefängnis nach Wien gebracht. Seine Töchter gehen nach wie vor zur Schule, eine in Lienz, eine in Bannberg – auf Anraten des Anwaltes Sepp Brugger. Seine Frau Nasibat Kamelova wurde mittels Bescheid aufgefordert, sich in Wien einzufinden. Noch dürfte sie aber in Osttirol sein. Alle Versuche, der Familie zu einem Bleiberecht zu verhelfen, sind bisher gescheitert. Inzwischen heftet sich die Polizei an die Fersen der Kinder. So tauchte ein Beamter in Zivil in der Volksschule Bannberg auf und befragte die Schulleiterin.

