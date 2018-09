Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Symbolbild © KK

Ein 51-jähriger Italiener mietete sich am Donnerstag, 20. September, in ein Appartement in Lienz ein, verließ die Unterkunft jedoch nachdem er dort nächtigte, ohne dieses zu bezahlen. Gleich am nächsten Tag setzte der Mann seine Tour fort. Die Zeche in einem Lienzer Gasthof für Frühstück und in einem Restaurant in Leisach für das Mittagessen konnte der Mann ebenso nicht begleichen. Beamte der Polizeiinspektion Lienz trafen den Mann im Restaurant in Leisach an, er zeigte sich geständig. Die Anzeige erfolgt auf freiem Fuß.