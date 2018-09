Facebook

Die Polizei fahndet nach einem Pkw-Lenker, der in Lienz ein Mofa erfasst und die verletzte Lenkerin einfach liegen gelassen hatte (Symbolfoto) © APA/Gindl

Eine 15-jährige Österreicherin wurde am Donnerstagabend bei einem Verkehrsunfall in Lienz verletzt. Das Mädchen war gegen 18.45 Uhr mit ihrem Motorfahrrad im Ortsgebiet vom Gilmweg kommend zur Einmündung in die Amlacher Straße (L 319) unterwegs. Zur gleichen Zeit bog aus Richtung Drautal Bundesstraße (B 100) ein Pkw mit einem vermutlich silbernen Anhänger in die L 319 in Richtung Tristach ein. Die beiden Fahrzeuge stießen zusammen und die 15-Jährige wurde mit ihrem Mofa vom Auto einige Meter weit mitgeschleift. Danach blieb sie mit Verletzungen unbestimmten Grades auf der Fahrbahn liegen. Der unbekannte Fahrzeuglenker blieb aber nicht stehen, um zu helfen, sondern fuhr einfach weiter. Das verletzte Mädchen wurde nach der Erstversorgung von der Rettung in das Bezirkskrankenhaus Lienz eingeliefert. Die Polizei Lienz bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.